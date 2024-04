Sul ponte sullo Stretto “farò di tutto perché” il calendario per i cantieri potrà essere rispettato “aprire i cantieri significherà, secondo le stime della società Stretto di Messina, creare fino a 100.000 posti di lavoro in tutta Italia, e fare lavorare imprese di tutto il Paese”. Così il vicepremier, e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in una intervista al Corriere della Sera.