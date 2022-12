Caltanissetta: a Sant’Agata la gioia dei laboratori natalizi del riciclo con Rotaract ed Ecoplast

L’associazione Sant’Agata di Caltanissetta ha vissuto un bel pomeriggio di festa con una delegazione del Rotaract Caltanissetta e dell’azienda Ecoplast.

I giovani soci hanno organizzato per i bambini un laboratorio creativo per realizzare decorazioni natalizie partendo da oggetti di riciclo.

Bottiglie di plastica, tappi e cartoni per prodotti alimentari sono stati trasformati, con filo, colori, colla e brillantina, in addobbi da appendere all’albero di Natale collocato all’ingresso dell’associazione di via Re d’Italia.

Attività che, oltre al momento ludico, voleva trasmettere un messaggio di positività.

“Riciclare” oggetti che comunemente vengono definiti “di scarto” attraverso un processo di trasformazione e recupero, significa prendersi cura dell’ambiente nel quale viviamo, creare un futuro migliore e adottare prassi socialmente utili per tutta la collettività. L’azione del singolo, infatti, porta un beneficio per tutti.

C’è, però, un altro messaggio importante che deve essere trasmesso ed è quello che nulla o nessuno può essere considerato definitivamente “da gettare” ma su ciascun individuo, a prescindere dal contesto sociale e culturale nel quale è cresciuto o continua a vivere, deve essere attivato un percorso di sostegno e supporto per la sua personale crescita culturale e individuale.











“Nello spirito delle festività che ci apprestiamo a trascorrere, che richiamano le nostre menti un augurio di luce, speranza, calore e dono, abbiamo cercato di dare una piccola gioia in più ai bambini dell’Associazione Sant’Agata creando insieme gli addobbi natalizi nati dal riciclo, dando nuova vita a ciò che altrimenti sarebbe stato uno scarto. Nella realtà dei fatti, però, sono i bambini che hanno donato molto di più con il loro calore, il loro affetto, il loro stupore – ha dichiarato la presidentessa del Rotaract club Caltanissetta Deborah Gervasi -. Volendo richiamare il nostro tema dell’anno sociale, ovvero la reciprocità, possiamo sicuramente affermare che si tratta di uno scambio sovrabbondante dov’è impossibile ricambiare la gioia che ci trasmettono i bambini. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i membri dell’Associazione Sant’Agata per il lavoro splendido che portano avanti ogni giorno.

“I giovani del Rotaract hanno portato ai nostri bambini una ventata di allegria e buon umore – hanno concluso i volontari dell’associazione Sant’Agata e il suo presidente Padre Sergio Kalizak -. Per noi è fondamentale che la cittadinanza si avvicini alla nostra realtà e ci aiuti a supportare gli oltre 200 bambini di cui ci prendiamo cura. Ogni intervento e contributo materiale, che arriva dal singolo cittadino o da un gruppo, per noi è importante. I nostri piccolini hanno bisogno tutto: cibo, indumenti, accessori ma anche di supporto per attività di doposcuola, di formazione culturale e, non meno importante, di potersi divertire in modo sano perché non dobbiamo mai dimenticare che sono dei bambini con il diritto di poter giocare e di desiderare di poter vivere il miglior futuro possibile”

Per coloro i quali volessero conoscere meglio l’associazione Sant’Agata e le loro necessità può recarsi nella loro sede in via Re d’Italia, nei locali adiacenti all’omonima chiesa, il lunedì e il mercoledì, dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 18.00.