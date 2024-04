San Cataldo, 100 candeline per Grazia Marchese: una vita dedita al lavoro

Ha spento 100 Candeline la Sig. na Grazia Marchese.

Nata a San Cataldo, il 28 Aprile del 1924, prima di 10 figli, ha vissuta la sua vita prendendosi cura delle numerosa famiglia con amore e dedizione.

Grazia, pur non avendo figli propri, si è occupata dei suoi fratelli e nipoti, costituendone punto di riferimento.

Una lunga vita dedita al lavoro.

I primi anni in Svizzera, dove ha lavorato presso un’industria tessile. Ritornata nel paese natio, ha svolto servizio pubblico presso il 1° e il 2° circolo didattico di S. Cataldo, attorniata dai bambini, in qualità di cuoca e collaboratrice scolastica.



A celebrare l’ambizioso traguardo, Grazia ha trascorso una bellissima giornata caratterizzata da spensieratezza e felicità, circondata dagli affetti della sua amata famiglia, in un noto ristorante di San Cataldo.

A testimoniare il lieto avvenimento, il Primo Cittadino Gioacchino Comparato e l’Arciprete Padre Alessandro Giambra (nella foto).

Alla Sig.na Grazia i più calorosi auguri dalla Redazione.