Sicilia, Fiamme Gialle: assegnati 2 nuovi ispettori e 4 finanzieri

Due Ispettori e quattro Finanzieri, provenienti rispettivamente dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dell’Aquila e dalla Scuola Allievi Finanzieri di Bari, sono stati assegnati al Comando Provinciale di Enna, dove sono giunti nei giorni scorsi.

Gli Ispettori arrivano in questa provincia dopo il completamento del percorso di formazione, di durata triennale, al termine del quale hanno conseguito la laurea di primo divello di “Operatore Giuridico d’Impresa”. I Finanzieri, di cui due donne, hanno frequentato un corso di 6 mesi e in questa prima fase, oltre all’impiego operativo, completeranno l’addestramento svolgendo un periodo di formazione a distanza in “training on the job”.

Le nuove Fiamme Gialle sono state subito inserite negli organici dei Reparti operativi alla sede di Enna, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e Gruppo, mentre una è stata destinata alla Tenenza di Nicosia. Nell’affrontare i delicati impegni lavorativi, i nuovi arrivati si affiancheranno ora ai colleghi più anziani per l’inserimento nelle attività operative, in modo da mettere a frutto le competenze professionali acquisite durante il periodo di formazione.

Le giovani leve, provenienti dalle Regioni, Campania, Puglia e Sardegna e di età compresa fra i 21 e 23 anni, sono state ricevute dal Comandante Provinciale, Col. Fulvio Marabotto, cha ha rivolto loro un saluto di benvenuto e formulato a tutti i migliori auguri di ben operare al servizio della collettività ed a tutela della legalità e della sicurezza economica e finanziaria della provincia di Enna.