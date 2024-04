Caltanissetta. Forze dell’ordine mobilitate alla ricerca di un anziano allontanatosi e poi tornato a casa da solo

CALTANISSETTA. Lieto fine per un 91enne del quale, ad un certo punto, non si avevano più notizie. L’uomo nel primo pomeriggio di ieri, alla guida di una Ape, si era recato in campagna, ma poi aveva fatto perdere ogni traccia. Al punto che i familiari, preoccupanti per la perdurante assenza del proprio congiunto, si erano rivolti alle forze dell’ordine.

Era così stata avviata la sua ricerca con Polizia e Carabinieri impegnati a 360 gradi per ritrovarlo. Sono state ore di apprensione, considerata anche la sua età, ma alla fine in serata è tornato nuovamente a casa come hanno avuto modo di appurare le stesse forze dell’ordine. Pare che l’anziano avesse perso l’orientamento. Alla fine, comunque, lieto fine per una vicenda che ha tenuto per alcune ore con il fiato sospeso familiari e forze dell’ordine.