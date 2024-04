Il 21enne nisseno Andrea Di Caro settimo assoluto alla Monte Erice: esordio eccellente nel campionato Tricolore Supersalita

L’esordio di Andrea Di Caro nel nuovo Campionato Italiano Supersalita è stato davvero esaltante.

Il 21enne nisseno, portacolori della CST Sport alla 66^ edizione della Monte Erice ha stupito tutti vincendo la classe fino a 1600, al volante della Nova Proto Np-03, curata dal Team Faggioli con il tempo complessivo di 6’13”50, che gli ha regalato una brillante settima posizione.

Due salite senza sbavature, che ha portato a termine con due magnifici crono vincenti: 3’06”10 e 3’07”40, fatti segnare dal giovane driver, che suggellano un weekend tutto di crescita.



Di Caro, che per l’intero fine settimana ha mostrato un chiaro talento, ha impressionato sin dalle ricognizioni, per la cura meticolosa con cui ha raccolto i dati e fatto tesoro dei consigli che il suo coach Simone Fagioli gli ha elargito.mHa così trasformato l’apprendimento in maniera concreta, ottenendo un risultato importante, il pieno di punti in una categoria diventata davvero molto competitiva. Il nuovo campionato Super Salita prevede infatti una classe unica da 1000 a 1600.



Avere primeggiato nel primo round in modo veramente trionfale è motivo di grande orgoglio come trapela dalle sue parole:”- Abbiamo fatto davvero un buon lavoro – perché siamo riusciti a mettere in pratica in modo preciso quanto abbiamo fatto nella preparazione. Sono consapevole che questo successo è soltanto un punto di partenza, o meglio, una tappa della crescita che è cominciata lo scorso hanno con le prime tre gare che ho disputato, in seno al Team Fagioli. Mi ha fatto piacere ricevere i complimenti degli altri piloti, soprattutto dei più esperti, ma in questo momento a parte la giusta euforia per il successo, penso sia necessario stare con i piedi per terra e questo come ha più volte sottolineato Simone deve essere l’imperativo categorico”.

Prossimo appuntamento per Di Caro in Supersalita a Fasano l’11 e 12 Maggio.