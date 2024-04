Caltanissetta avrà via Peppino Mancuso, il sindaco mai dimenticato dai nisseni

Con atto di giunta l’Amministrazione Gambino ha approvato, dopo quasi tre anni dalla richiesta avanzata dai consiglieri Michele Giarratana, Giovanna Mule’ e Toti Petrantoni, l’intitolazione di una via a Peppino Mancuso, il mai dimenticato ex Sindaco di Caltanissetta scomparso il 30 giugno 2021.

Ideale l’individuazione topografica visto che, appena arriverà il nulla osta dalla Prefettura, sarà a lui intestata la parte superiore di Via Maddalena Calafato, zona in cui lui abitava e svolgeva la sua attività di avvocato.

“Siamo felici e orgogliosi – dicono i tre consiglieri proponenti- che Caltanissetta possa ricordare in modo imperituro un Sindaco cosi bravo e amato da tutti. Ringraziamo tutti coloro che hanno permesso questo giusto riconoscimento”