Passaggio UDC con Tesauro, il comitato di Failla sindaco: “Il nostro è il vero ed unico candidato del centro destra per storia e per coerenza”

Con riferimento all’accordo raggiunto tra l’udc ed il candidato sindaco del centro destra Avv.Walter Tesauro, con nostra amarezza (certamente non per il peso politico ) ma per il comportamento, ci teniamo a precisare che le interlocuzioni con il partito sia a livello locale sia regionale e nazionale sono andate avanti da oltre un mese, in ogni riunione chiedevano al candidato sindaco Failla, candidati per il consiglio comunale, aiuto per la raccolta delle firme e costantemente incarichi Assessoriali. Con vivo disappunto oggi veniamo a sapere di una fantomatica alleanza con il candidato Tesauro, anche se nelle riunioni gli esponenti sopra indicati mostravano unitamente disappunto e distanza nei confronti del candidato Sindaco del centro destra. Non dimentichiamo che Failla è stato vantato persino da Cesa che in un colloquio lo invitava ad andare avanti informandolo che sarebbe venuto ad aprire la campagna elettorale. Ci meravigliamo che ne il coordinatore regionale ne il coordinatore provinciale, ne tantomeno il coordinatore cittadino, non abbiano avuto il coraggio di comunicarlo personalmente al nostro candidato dott. Angelo Failla, ma probabilmente la pochezza della loro lista e il bisogno di aiuto sia di candidati come di firme li hanno portati verso l’altra sponda.Per ultimo consigliamo all’Onorevole Mancuso che dichiara “di non avere bisogno di ciliegie sulla torta”, lo invitiamo a volare basso ed avere rispetto delle persone e delle storia politica del nostro candidato sindaco Failla che ha 25 anni di militanza in Forza Italia certamente più di lui , non abbiamo voglia di rivalsa verso nessuno ma ci candidiamo perché siamo liberi e amiamo la nostra città senza se e senza ma. Il nostro candidato sindaco è il vero ed unico candidato del centro destra per storia e per coerenza.