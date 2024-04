Sutera. Promozione del borgo per il raduno di Auto e Moto d’epoca Valle del Platani Classic

SUTERA. Promozione del territorio, del borgo e della offerta turistica anche attraverso lo stand di accoglienza per Sutera uno dei Borghi più belli d’Italia al centro commerciale la Fornace in c/da Tumarrano a Cammarata, in occasione del raduno auto e moto d’epoca del 27 e 28 Aprile organizzato dal club auto e moto d’epoca Valle del Platani Classic, 4° fiera mostra mercato Regionale Valle del Platani.

Grande la soddisfazione dell’amministrazione comunale: “Un’occasione in cui le passioni , le tradizioni, la cultura in ogni sua alta forma ed il folklore si fondono per valorizzare e promuovere le nostre meravigliose realtà paesaggistiche, storiche e culturali”.

Presenti l’assessore Piazza, il consigliere Difrancesco ed il Presidente del Consiglio Carruba nel contesto di un evento promozionale che ha contribuito a far conoscere ed apprezzare il borgo suterese.