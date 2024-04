Butera. L’Olio Pantarei dell’azienda di Angelo Ficicchia tra gli oli di qualità 2024 Gambero Rosso

BUTERA. C’è un olio a Butera che sta letteralmente scalando i vertici del gran gusto a livello internazionale. Si tratta dell’Olio Pantarei prodotto nell’azienda olivicola di Angelo Ficicchia. Quest’ultimo è riuscito in un’impresa semplicemente fantastica: basti pensare che ha ottenuto il riconoscimento tra gli oli di qualità 2024 Gambero Rosso.

Un riconoscimento non facile da ottenere e che prevede tutta una serie di rigide selezioni e valutazioni da parte di esperti del settore. Oltre a questo già importante riconoscimento, l’olio Pantarei ha ottenuto anche l’elitaria “Foglia d’oro” che va ad aggiungersi a quello del Gambero Rosso. Ma proprio in queste ultime ore, ecco arrivare un terzo importante riconoscimento per l’olio buterese “Pantarei”: si tratta della Guida Bibenda che gli ha attribuito “Le 5 gocce tra i migliori oli siciliani”.

Si tratta, anche in questo caso, di un riconoscimento che va a premiare un olio che Angelo Ficicchia sa produrre come pochi. Lui, per altro, è odontotecnico ma con l’irrefrenabile passione per l’olivicoltura. Una passione che lo ha portato nel tempo ad affinare conoscenze, competenze e capacità che lo hanno fatto entrare nell’eccellenza dell’olio siciliano. Un olio, il Pantarei, con sentori di pomodoro, carciofo, timo e origano. Equilibrato ed elegante con amaro, dolce e piccante.

Un riconoscimento, l’ennesimo, che il sindaco Giovanni Zuccalà, ha commentato con grande entusiasmo. I successi e i riconoscimenti che Angelo Ficicchia sta ottenendo con il suo Olio “Pantarei” riempiono d’orgoglio tutta la comunità buterese. L’olio, infatti, è un prodotto d’eccellenza che costituisce anche un biglietto da visita per tutta la comunità buterese. Di certo un olio che sta facendo incetta di premi e riconoscimenti proponendo Butera tra i centri della provincia nissena a maggior vocazione a livello olivicolo.