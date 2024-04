Serradifalco. Approvato dalla Giunta il progetto per realizzare una Comunità energetica rinnovabile

SERRADIFALCO. La Giunta comunale, guidata dal sindaco Leonardo Burgio, ha approvato il progetto per la realizzazione di una Comunità energetica rinnovabile basata su una sinergia tra pubblico e privato. Il progetto prevede la realizzazione e la gestione di impianti fotovoltaici su superfici di proprietà comunale con operatori privati tramite Project Financing. A presentare l’offerta al Comune per la costituzione di un partenariato pubblico -privato in finanza di progetto, è stata la Società Green Wolf Cer SRL avente sede a Bologna.

Tale proposta prevede la realizzazione di impianti di produzione da Fonti Energetiche Rinnovabili e di una Comunità Energetica Rinnovabile. La proposta consiste nella realizzazione di 3 impianti di produzione da Fonti Energetiche Rinnovabili e di una Comunità Energetica Rinnovabile e relativa piattaforma di supporto interamente gestita dalla Società proponente per conto del Comune per la durata di 23 anni.

Gli impianti fotovoltaici da realizzare sugli immobili di proprietà comunale consistono nella realizzazione di 2 impianti di proprietà della Green Wolf Cer Srl, ed un impianto di proprietà comunale e nella realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile. Il valore investimento del concessionario è pari a 1.233.997,62 euro (Iva inclusa). La spesa per la presentazione della proposta tecnica ed elaborazione finanziaria è pari a 27.134,14 euro (oltre Iva), le spese tecniche per la progettazione e direzione dei lavori, collaudo è pari a 33.916,80 euro (Iva esclusa).

Nessuna spesa è prevista per il Comune poiché i costi di costituzione e gli oneri, sia operativi che economici sono interamente a carico del Concessionario. L’amministrazione comunale, tramite l’arch. Matteo Lamberti, ha concluso con esito favorevole il procedimento di valutazione e di verifica della sussistenza dei presupposti di legge per la dichiarazione della fattibilità della proposta di project financing per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile tramite partenariato pubblico privato.