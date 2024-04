Milena. La Giunta ha aderito al progetto per la creazione di un Dizionario-atlante dei toponimi orali in Sicilia

MILENA. Patrocinio e collaborazione fra il Centro di studi filologici e linguistici siciliani e il comune di Milena. È quello messo a punto dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Claudio Cipolla.

L’iniziativa della Giunta è stata assunta dopo la nota con la quale il Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, tramite il suo presidente Giovanni Ruffino e la coordinatrice responsabile del progetto DAToS (Dizionario-atlante dei toponimi orali in Sicilia) prof.ssa Marina Castiglione, ha richiesto al Comune il patrocinio ai fini della realizzazione di una sezione di un progetto di raccolta toponomastica DAToS. Tale progetto rientra tra le più ampie ricerche dell’Atlantide Linguistico della Sicilia e il suo obiettivo è quello di documentare l’intero patrimonio toponomastico nella forma popolare.

Per la realizzazione del progetto si prevede la raccolta di analisi storico-etimologica e la rappresentazione cartografica, anche su supporto multimediale, delle forme ufficiali e popolari dei toponimi e dei micro-toponimi del territorio. L’amministrazione comunale, sensibile alla promozione e valorizzazione culturale del dialetto al fine di mantenere e coltivare le radici della comunità in termini di identità culturale.

Da qui l’adesione al progetto del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani per la realizzazione di una sezione di progetto di raccolta toponomastica DAToS che consenta anche una mappatura delle forme di denominazione toponimica dialettale di tutta la Sicilia in generale e di Milena in particolare.