Turismo: Coldiretti, 5 mln italiani al rientro dal ponte, domenica da bollino rosso

Sono quasi cinque milioni gli italiani al rientro dopo aver trascorso il ponte del 25 aprile fuori casa, tra mare, città d’arte, montagna e campagna. Si prospetta, dunque, un pomeriggio di domenica da bollino rosso sulle autostrade della Penisola secondo le previsioni del piano viabilità.

E’ quanto stima la Coldiretti, in occasione della fine delle vacanze per i cittadini che hanno scelto la Festa della Liberazione per trascorrere almeno un giorno fuori casa. La festa ha spinto molti ad approfittarne per un breve viaggio che, nella maggior parte dei casi è stato all’interno dei confini nazionali. E non manca anche chi ha deciso di allungare le ferie sfruttando la vicinanza del 1° maggio.