Caltanissetta, l’UdC lascia Failla e si affianca alla Lega a sostegno di Tesauro: “Disuniti si perde, uniti si vince”

L’UdC – Unione di Centro lascia Angelo Failla, uno dei candidati sindaci della città di Caltanissetta, per entrare nella coalizione a sostegno di Walter Tesauro.

È stato annunciato oggi, 27 aprile, durante una conferenza stampa tenutasi presso il comitato elettorale di Tesauro.

Presentato anche il nuovo simbolo, figlio dell’accordo nazionale tra Lega e UdC, il quale, tuttavia, si è esteso sul territorio regionale sino ad arrivare, poi, al territorio nisseno. Il nuovo accordo non si fermerà, tra l’altro, alle elezioni europee ma proseguirà anche verso quelle amministrative.

Ha dichiarato Liborio Pirrello, in rappresentanza del coordinatore regionale in Sicilia Decio Terrana: “Disuniti si perde, uniti si vince. Siamo convinti che riusciremo a vincere e a portare l’avvocato Tesauro al Comune come sindaco”.

“Ringrazio gli amici dell’UDC per aver deciso di sostenere insieme a noi il candidato Sindaco Walter Tesauro. Siamo onorati di poter correre, oltre che alle Europee anche alle Amministrative, insieme all’unico vero scudo crociato grazie all’accordo politico tra Matteo Salvini e Lorenzo Cesa, i quali hanno siglato un patto federativo a tutela della famiglia e in difesa della tradizione e dei valori cristiani.



L’intesa prevede, anche a Caltanissetta, l’inserimento in lista di candidati provenienti dall’area politico culturale democratico-cristiana a conferma della posizione sinergica, tra LEGA ed UDC, basata sulla difesa della

comune piattaforma valoriale cristiana” ha aggiunto Oscar Aiello, Capogruppo della Lega.

Un risultato questo raggiunto grazie alla forte sinergia creata e che vede un centro-destra sempre più unito e compatto.

A seguire, l’intervento dell’onorevole Michele Mancuso (FI): “Oggi si chiude l’angolo dei partiti di centro destra e lo si fa in maniera intensa, con delle rappresentanze cittadine che hanno avuto anche una storia politica importante”.

“Con il passo che è stato fatto oggi si rafforza ulteriormente il nostro cammino. Non posso che essere orgoglioso di quanto stiamo facendo e dei risultati che stiamo raggiungendo grazie alla forte passione che ci lega a questa citta” ha concluso Walter Tesauro.