Il nisseno Luca Miccichè eletto Consigliere Regionale dell’UNPLI

Presso il Centro Fieristico Le Ciminiere di Catania, il 28 aprile si è svolta l’assemblea regionale UNPLI Sicilia e la votazione per il rinnovo del Consiglio Regionale.

Il dott. Luca Miccichè, già Presidente della Pro Loco di Caltanissetta APS, è stato eletto come Consigliere Regionale. Tale evento ha segnato un passo significativo nell’ambito della Pro Loco di Caltanissetta, rafforzando il legame tra la realtà locale e la dimensione regionale.

L’UNPLI rappresenta la rete delle Pro Loco presenti su tutto il territorio nazionale, impegnate nella promozione del patrimonio culturale, artistico, e gastronomico delle diverse aree geografiche. In questo contesto, l’elezione del Presidente Miccichè assume un ruolo di rilievo, poiché testimonia il riconoscimento del suo impegno e della sua competenza nell’ambito delle attività culturali e turistiche.

Già noto per il suo profondo legame con il territorio nisseno e la sua dedizione alla promozione delle tradizioni locali, il dott. Luca Miccichè porta con sé un bagaglio di esperienze e progetti che si prefigurano come risorse fondamentali per il ruolo di Consigliere Regionale dell’UNPLI. La sua nomina rappresenta un’opportunità per la città di Caltanissetta che potrà beneficiare della sua visione e del suo impegno nella valorizzazione delle risorse locali.



L’elezione si è svolta in un clima di partecipazione e condivisione, testimoniando l’importanza che l’UNPLI riveste per le comunità locali e la sua capacità di coinvolgere figure di spicco nel panorama culturale e associativo. Il consiglio regionale dell’UNPLI promette di aprire nuove prospettive e stimolare sinergie tra le diverse realtà territoriali, favorendo lo sviluppo sostenibile e l’arricchimento culturale delle città siciliane.

In conclusione, l’elezione del dott. Luca Miccichè a Consigliere Regionale dell’UNPLI rappresenta un importante traguardo non solo per lui personalmente, ma per l’intera Pro Loco di Caltanissetta APS. La sua nomina segna un nuovo capitolo nella promozione e nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale della regione, confermando l’importanza del ruolo delle Pro Loco e delle associazioni locali nel contesto regionale e nazionale.