Caltanissetta. Fondi PNRR, Aiello (Lega): “Sindaco riferisca in Aula”

CALTANISSETTA. “La Giunta vuole dirottare 500 mila euro del PNRR per realizzare una scala mobile nella scalinata Alessandro Manzoni? Il Sindaco venga a riferire in Aula Consiliare!” – lo dichiara il Capogruppo della Lega al Comune di Caltanissetta, Oscar Aiello, che insieme all’altro Consigliere della Lega, Valeria Visconti, ha presentato un’Interrogazione al primo cittadino per avere chiarimenti in merito al cambio di programma deciso autonomamente dalla Giunta: non più una scala mobile nella scalinata Silvio Pellico, ma nella scalinata Alessandro Manzoni.

“In maniera recidiva l’Amministrazione Gambino ha deciso un’altra volta di non interpellare preventivamente i Consiglieri Comunali, adottando autonomamente una decisione che inciderà sul volto e sui bilanci futuri della Città di Caltanissetta” – spiega il Consigliere Aiello, che aggiunge: “Anche in questo caso, come fu per la vicenda della scalinata Silvio Pellico, il Consiglio Comunale è stato tenuto all’oscuro e nulla sa in merito alla presunta realizzazione di una scala mobile nella scalinata Alessandro Manzoni”.

Come annunciato qualche giorno fa dallo stesso Capogruppo Aiello, che fu il primo firmatario di un precedente Consiglio in cui si discusse della scala mobile nella scalinata Silvio Pellico, la Lega censurerà politicamente l’atteggiamento recidivo assunto dal M5S e per questo, al fine di fare chiarezza, ha presentato una nuova Interrogazione consiliare per sapere: perché ha deciso di dirottare il finanziamento dalla scalinata Silvio Pellico alla scalinata Alessandro Manzoni, specificando se l’operazione è legittimamente fattibile; i dettagli del progetto di realizzazione della scala mobile nella scalinata Alessandro Manzoni; se per la realizzanda scala mobile ha quantificato, oltre ai costi di realizzazione, anche quelli di gestione/funzionamento e quelli di manutenzione (ordinaria e straordinaria).

“Il M5S vuole lasciare il pacco alle future amministrazioni comunali? – conclude Oscar Aiello – “La Lega lo impedirà ed invita il Sindaco a valutare bene come spendere soldi pubblici, scelta discutibile che in questo caso potrebbe danneggiare in futuro le casse del Comune”.