A Caltanissetta parte il tesseramento di Forza Italia: sabato 24 giugno all’Hotel Ventura

Anche la Provincia di Caltanissetta prenderà parte alle “Giornate del Tesseramento Forza Italia”, da sempre volute e sostenute fortemente dal Presidente Berlusconi con lo slogan “Aderisci a Forza Italia, diventa anche tu costruttore di futuro”.

Sabato 24 giugno dalle ore 09:00 alle ore 13:00, presso lo spiazzale antistante l’Hotel Ventura a Caltanissetta, sarà avviato il tesseramento con iscrizione anche in formato elettronico mediante tablet messi a disposizione nei gazebo allestiti per l’occasione.

A coordinare l’iniziativa il Commissario di Forza Italia per la Provincia di Caltanissetta on.le Michele Mancuso.

La manifestazione inizierà con un minuto di raccoglimento per ricordare il Presidente Berlusconi recentemente scomparso; sarà ricordata la sua figura d’imprenditore, politico e statista. Subito dopo saranno toccati i temi maggiormente d’attualità per il nostro territorio quali l’approvazione definitiva del Decreto del Ponte sullo Stretto, l’aumento delle pensioni minime, il taglio del cuneo fiscale per avere più soldi in busta paga, il caro affitti per gli studenti fuori sede, l’immigrazione legale per interrompere l’ignominioso traffico degli esseri umani.



“Sabato a Caltanissetta parte la campagna di adesione a Forza Italia, così come in tutto il territorio italiano – ha dichiarato l’on. Michele Mancuso, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana e Commissario di Forza Italia in provincia di Caltanissetta. Sarà un momento d’incontro e di festa con gli amici, i quadri, i simpatizzanti e gli elettori del nostro Movimento; avvieremo il tesseramento e porteremo a conoscenza l’attività di Governo svolta da Forza Italia a livello nazionale e regionale”.