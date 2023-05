XX Congresso nazionale della Dc, oltre 400 partecipanti. Cuffaro: “Passo verso la definitiva rinascita”

Ha preso il via questo pomeriggio, a Roma, il XX Congresso nazionale

della Dc. Oltre 400 i delegati presenti al centro congressi Sheraton de

Medici, provenienti da diverse regioni d’Italia.

“La partecipazione massiccia a questa prima giornata è la testimonianza

del senso di appartenenza del popolo democratico. La Dc sta compiendo un

processo di ricostituzione, come è avvenuto in Sicilia, e l’evento di

oggi rafforza la nostra convinzione che lavorando insieme possiamo far

rinascere il partito in tutta Italia”, dichiara Totò Cuffaro,

commissario regionale della Dc.