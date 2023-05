Tragico destino comune: madre muore in un incidente sulla stessa strada in cui era morto il figlio 14 anni prima

Un tragico destino ha accomunato madre e figlio a distanza di 14 anni. Una donna di 63 anni è morta sulla stessa strada che il 27 novembre del 2009 tolse la vita al figlio anch’egli vittima di un incidente stradale sulla strada provinciale 238 che collega Trani e Corato.

La donna era in compagnia del marito quando la Fiat Punto sulla quale viaggiava si è scontrata con una Golf. Entrambe le vetture viaggiano in direzione Corato. L’esatta dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma l’impatto è stato violentissimo, a tal punto da rendere la vettura dei coniugi irriconoscibile per i danni. La 63enne è rimasta incastrata fra le lamiere dell’auto. Inutili i soccorsi giunti sul posto. La 63enne è morta poco dopo il suo arrivo all’ospedale.

Una tragedia che ha tristemente richiamato alla mente quanto accaduto 14 anni prima quando, sempre nella stessa strada la Peugeot 206 sulla quale viaggiava il figlio della 63enne si schiantò contro un muretto a secco, a poca distanza dall’imbocco per la provinciale 231. Il giovane, che aveva appena 21 anni, morì. Un terribile destino che li ha uniti a distanza di 14 anni.