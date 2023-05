Sommatino. Precisazione dell’Amministrazione comunale sullo stadio “Peppe Tricoli”: “Già sottoscritto l’accordo di finanziamento”

SOMMATINO. Interviene l’amministrazione comunale a proposito della vicenda riguardante il finanziamento per la “Riqualificazione dello Stadio Comunale Peppe Tricoli”. Lo fa per chiarire al meglio la situazione. “Questo finanziamento – è stato spiegato – è stato approvato con decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 12 aprile 2022, con l’obiettivo di completare i lavori di riqualificazione entro il 31/12/2022.

Dopo il nostro insediamento a fine Giugno 2022, abbiamo proceduto con i dovuti scambi documentali e quindi con la sottoscrizione dell’accordo di finanziamento, richiedendo fin da subito una proroga per l’attuazione e lo svolgimento dei lavori poiché sarebbe stato un rischio troppo grosso, per il nostro Ente già in dissesto finanziario, aggiudicare una gara d’appalto con tempi così ristretti, che avrebbero potuto portare l’Ente a doversi fare totale carico della spesa.

E non siamo stati i soli a farlo. Su 77 progetti finanziati a livello nazionale, solo 22 hanno proceduto con l’aggiudicazione dei lavori. Ad oggi siamo ancora in attesa di poter procedere con l’aggiudicazione dei lavori. Siamo in continuo contatto con i Funzionari del Dipartimento per lo Sport, abbiamo già coinvolto sia la parte Politica che l’ANCI, dato che 55 enti su 77 sono ancora in attesa come noi, affinchè si porti a termine la richiesta di re-imputare le somme nell’anno 2023, così come già richiesto ed ottenuto per il finanziamento del Teatro Comunale, per il quale nei prossimi giorni inizieranno i lavori. La riqualificazione, e non solo, del nostro Campo Sportivo è una delle nostre priorità e possiamo assicurare alla Cittadinanza che anche questo nostro obiettivo dichiarato verrà raggiunto”.