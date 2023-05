Sciolta consensualmente l’Unione Terre di Collina e nominato il suo Commissario liquidatore

Scioglimento consensuale dell’unione dei Comuni Terre Di Collina e nomina del Commissario Liquidatore nell’ultima seduta del consiglio dell’Unione Terre di Collina formata dai Comuni di Serradifalco, Montedoro, Milena, Bompensiere e Delia.

In precedenza c’era stato il recesso da parte dei cinque Comuni che avevano espresso la volontà di scioglimento consensuale dell’Unione per transitare in nuove Unioni intercomunali. Il Consiglio dell’Unione ha pertanto attivato la procedura per lo scioglimento che prevede la nomina di un Commissario liquidatore. Considerato che non esistono beni e risorse strumentali facenti capo all’Unione, è inoltre previsto che per tutti gli affidamenti dei servizi con durata superiore al 30 aprile 2023 subentreranno i singoli Comuni, con la conseguenza che l’operatività di ogni procedimento dovrà essere ripartita per lotti coincidenti con i 5 Comuni.

Sempre in questa fase è anche previsto che tutti i rapporti dell’Unione verranno assunti e transiteranno nella Tesoreria del Comune di Serradifalco. Per quanto riguarda la nomina della figura del liquidatore, il Consiglio dell’Unione ha deciso di incaricare l’attuale responsabile contabile-finanziario dell’Unione, il rag. Giuseppe Giudice.

A lui il compito di adempiere alle operazioni amministrativo-contabili che si renderanno necessarie durante l’esercizio 2023 in corso per la liquidazione dell’Unione. Pertanto, i consiglieri presenti hanno approvato lo scioglimento consensuale e definitivo dell’Unione dei Comuni Terre di Collina incaricando il rag. Giudice di svolgere l’incarico di liquidatore della stessa Unione. In precedenza era stato approvato lo schema di Rendiconto della gestione 2022 e la relazione illustrativa della Giunta dell’Unione dei Comuni Terre di Collina dell’esercizio 2022. Dal Rendiconto 2022 è risultato un Fondo di Cassa al 31dicembre 2022 di 3.588,83 euro ed un avanzo di amministrazione di 1.013,87 euro.