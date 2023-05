Sanità in Sicilia, Iacolino nuovo DG pianificazione strategica. Il plauso di Michele Mancuso(FI)

Salvatore Iacolino è il nuovo dirigente Generale del dipartimento per la Pianificazione strategica dell’assessorato della Salute della Regione Siciliana. L’incarico è stato approvato nel corso della riunione della giunta regionale, guidata da Renato Schifani. Iacolino, ex parlamentare europeo di Forza Italia, è anche commissario straordinario del Policlinico di Palermo.

“Quello della Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute era uno degli ultimi dipartimenti della Regione la cui guida era rimasta in sospeso. Sono contento ed esprimo il mio personale plauso per la nomina di Salvatore Iacolino – dichiara il deputato forzista Michele Mancuso – uomo di grande esperienza che saprà dare il suo contributo in un settore di grande rilevanza sociale”