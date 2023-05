Salvini, obiettivo detrazione 10mila euro per ogni figlio

Modulare la tassazione non solo in base al reddito ma anche alla composizione familiare “e’ uno degli obiettivi che ci siamo proposti. Ho appena sentito Giancarlo (giorgetti, ndr.) ed e’ uno dei temi che gli sta particolarmente a cuore. Se riteniamo che l’emergenza culle vuote sia nazionale, senza colore politico, allora una detrazione di 10mila euro per ogni figlio spero che metta d’accordo tutti”. Lo ha detto il segretario leghista Matteo Salvini, intervenendo agli Stati generali della natalita’. “Nel mio piccolo io sto cercando di ampliare asili aziendali nelle sedi, anche distaccate, del ministero”, ha aggiunto.