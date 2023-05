Salvini: “Il ponte sullo Stretto sarà modello europeo. Non è il ponte di Messina ma degli italiani e dell’Europa”

Per il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini “come la diga di Genova è un modello di ingegneria idraulica a livello europeo, il ponte sullo Stretto sarà un modello di ingegneria, di bellezza e di ricchezza a livello europeo”. Lo ha detto durante la cerimonia per la posa della prima pietra della nuova diga del porto di Genova.

“Ci sono alcuni – ha aggiunto Salvini – che contestano la diga di Genova e alcuni che contestano il ponte di Messina ma anche la Tav e l’essere al mondo in generale. Se io sto spendendo denaro pubblico per velocizzare il treno tra Palermo e Messina e tra Salerno e Reggio Calabria e poi ho quei 3 chilometri di buco, perdo due ore. Non sarebbero miliardi di euro degli italiani ben investiti se non faccio correre quel treno. Non è il ponte di Messina e di Villa San Giovanni – ha concluso il ministro – è il ponte degli italiani , il ponte dell’Europa”.