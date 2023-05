“Il Ponte sullo stretto rappresenta per noi un grandissimo passo in avanti, finalmente si esce dal tunnel, entro un anno inizieranno i lavori, questo è l’obiettivo del governo che noi sosteniamo”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, nel corso della conferenza stampa per presentare la nuova rotta di Aeroitalia che dal primo giugno collegherà Palermo con Roma Fiumicin