Ponte Stretto, Salvini: “Investimenti su ferrovie e strade, opera è logica unione”

“Il Ponte sullo Stretto da solo non serviva a un accidente. Siccome stiamo investendo 11 miliardi per potenziare le ferrovie in Sicilia, tra Palermo e Messina, e 11 miliardi per potenziare le ferrovie tra Salerno e Reggio Calabria, cosa spendo a fare 22 miliardi di soldi degli italiani se poi ho quel buco in mezzo che blocca macchine, treni e camion?”.

Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ai microfoni di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5, rispondendo ai messaggi di alcuni ascoltatori che ricordavano la sua contrarietà, in passato, all’opera. “Visto che stiamo investendo per migliorare strade e ferrovie in Sicilia , in Calabria e in Campania – continua -, il Ponte è una naturale e logica unione