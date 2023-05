Picchia fratello disabile e genitori, arrestato 25enne

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco e quelli della tenenza di Cercola hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale un 25enne di Volla già noto alle forze dell’ordine. Come già accaduto in passato, il giovane ha minacciato e picchiato i genitori anziani e il fratello disabile.

Li ha costretti a lasciare casa. Le vittime hanno allertato il 112 e i militari, quando sono arrivati sul posto, sono stati aggrediti dal 25enne che impugnava un coltello a serramanico. Il giovane è stato bloccato, disarmato e arrestato e si trova ora nel carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio.