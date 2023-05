Pagamenti Regione Sicilia, efficientamento della spesa: liquidati quasi 400 milioni in più rispetto al 2022

Migliora nei primi mesi del 2023 la performance complessiva della Regione Siciliana nel settore dei pagamenti. Stando ai dati rilevati nell’ambito delle azioni di monitoraggio della spesa effettuate dagli uffici dell’assessorato dell’Economia, nei primi quattro mesi del 2023 si è registrato un aumento dei pagamenti effettuati dalla Regione di quasi 400 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2022.

Secondo i dati di via Notarbartolo si è passati da liquidazioni complessive per 3.488.183.059 di euro registrati al 30 aprile 2022 alla cifra di 3.866.153.231 di euro consolidatasi pochi giorni fa, cioè circa il 10 per cento in più.

L’aumento della spesa, connesso al relativo incremento di servizi erogati e investimenti compiuti, è in linea con le previsioni contenute nel Defr 2023. Il dato conferma, quindi, l’impegno della Regione nel settore dei pagamenti a beneficio del mercato siciliano: l’immissione di spesa pubblica, infatti, consente di rafforzare la risposta sistemica all’attuale fase di crisi economica.