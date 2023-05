Nuove indicazioni Ufficio Immigrazione Questura su validità permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE e carte di soggiorno per familiare cittadino dell’UE

CALTANISSETTA. Nuove indicazioni dell’Ufficio Immigrazione della Questura. I permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UeA seguito di recenti modifiche normative, i Permessi di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da oltre dieci anni non sono più validi per l’attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato italiano.

I cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo emesso da più di 10 anni devono richiederne l’aggiornamento, utilizzando l’apposito kit reperibile presso gli uffici di Poste Italiane. Per le Carte di soggiorno per i familiari di cittadini dell’unione europea, con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20.06.2019 le Carte di Soggiorno per i familiari cittadini U.E. in “formato cartaceo” cesseranno di avere validità dal 03.08.2023 e dovranno essere sostituite con il nuovo permesso di soggiorno in formato elettronico.

I cittadini stranieri in possesso di Carte di Soggiorno per i familiari cittadini U.E. in formato cartaceo devono richiederne l’aggiornamento, utilizzando l’apposito kit reperibile presso gli uffici di Poste Italiane, ovvero recandosi presso lo sportello dell’Ufficio Immigrazione nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì. Sino all’aggiornamento con entrambi i permessi di soggiorno è possibile viaggiare senza scalo verso il paese d’origine e tornare in Italia. Si potrebbero riscontrare alcuni problemi nel caso di viaggi o di transiti in un altro Paese dell’area Schengen.