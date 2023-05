Ministro Musumeci: “Mediterraneo sia cerniera per grandi investimenti”

“Non più mare di frontiera ma di cerniera che può e deve diventare luogo attrattivo per i grandi investimenti”. Così il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare Nello Musumeci oggi a Palermo, in occasione di un convegno promosso da CNA, sottolineando la rinnovata centralità del Mediterraneo rimandando al fatto che l’Unione europea finora ha guardato a Est ed ha trascurato il Mediterraneo. La Sicilia per Musumeci è di per sè strategica come hub energetico del Mediterraneo e soprattutto per puntare allo sviluppo dell’economia del mare, “una grande opportunità – ha concluso – per le piccole imprese che sono un bene da tutelare”