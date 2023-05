Le cade il telefonino mentre era nella vasca da bagno: sedicenne muore folgorata

Le cade il telefonino mentre era nella vasca da bagno e muore folgorata. E’ l’incredibile tragedia accaduta a Montefalcione in provincia di Avellino ad una ragazza di soli 16 anni. A determinare la tragedia sarebbe stata con tutta probabilità proprio lo smartphone, forse scivolato per sbaglio in acqua. Il cellulare, collegato alla presa elettrica, avrebbe innescato la scarica di elettricità che ha ucciso la minorenne, folgorandola.

È stata aperta un’inchiesta per verificare la dinamica dell’incidente A ritrovare il cadavere sono stati la mamma e il papà, un noto commerciante della zona, che hanno allertato immediatamente i soccorsi. Giunti sul posto, tuttavia, era già troppo tardi: i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della sedicenne. La dinamica dell’incidente è al vaglio della magistratura. Nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia.