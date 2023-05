La storia di un piccolo talento nisseno: Filippo Amico a soli 9 anni vice Campione Europeo minimoto

Quando la passione riesce anche oltre ogni più logica e prevedibile età. E’ il caso di Filippo Amico. Oggi ha 9 anni, ma ha iniziato ad andare in moto da quando, di anni, ne aveva appena 2 e mezzo. Solitamente a quell’età i bambini le moto le sognano, le guardano in televisione o dal vivo con in sella persone adulte o comunque giovani di una certa età.

Improbabile che ne possiedano una autentica e ulteriormente improbabile che a due anni e mezzo possa esserci chi ci sale. E invece nel caso del piccolo Filippo, è accaduto proprio questo. Al punto che, ora che ha 9 anni, sembra quasi di trovarsi di fronte ad un piccolo veterano delle due ruote.

Una passione che lo ha portato lo scorso anno a partecipare al trofeo Marco Simoncelli chiudendo con un ottimo secondo posto finale all’interregionale centro sud con il Dps Racing Team di Mauro Di Pasquale e Leandro Belluzzo.

























La stagione successiva, il piccolo Filippo ha preso parte anche al CIV (campionato italiano velocità) massima espressione di questo sport, e al trofeo Marco Simoncelli . Di questi 2 campionati ha già disputato le prime gare che lo hanno visto conquistare sempre il podio. Un risultato importante per un piccolo centauro che, sulle due ruote, esprime una bravura tecnica e una gestione tattica delle gare veramente incredibile.

A vederlo all’opera sembra un incallito delle due ruote per come riesce a tagliare le traiettorie, ma anche per come riesce a farsi largo nelle partenze e negli arrivi. Nell’ultimo fine settimana poi si è disputato al circuito internazionale di Ortona il campionato europeo minimoto. Sabato scorso ci sono state le qualifiche e Filippo ha ottenuto il secondo miglior tempo. Dopo di che, in gara ha ottenuto la prima e la terza posizione.

L’indomani, si è disputata l’ultima gara che ha concluso con un secondo posto ad appena un decimo dal primo classificato. Un ruota a ruota esaltante che ha appassionato il pubblico presente che ha a lungo applaudito non solo il campione, ma anche il piccolo nisseno che s’è laureato vice campione europeo di minimoto.

Una vita sacrificata, quella di Filippo e della sua famiglia che lo segue in questa sua grande passione e che, fin qui lo ha sempre portato avanti consentendogli di partecipare alle gare nelle quali s’è fatto largo a suon di risultati importanti a livello nazionale ed internazionale.

Filippo è seguito dal team dps RACING team e in Sicilia si allena sempre da solo alla Smc di Favara. Per lui tanta moto ma anche tanta palestra e anche altrettanta scuola in quanto non bisogna mai mollare la maestra di vita che è proprio l’istituzione scolastica. Per la famiglia un grande orgoglio, anche perchè in questi campionati europei lui è stato l’unico siciliano in minimoto e ha guadagnato una medaglia d’argento dominando x tutto il fine settimana.

Ovviamente dietro il piccolo fenomeno nisseno ci sono anche sponsor che stanno credendo nelle sue potenzialità, ma che al tempo stesso stanno alimentando un sogno che, progressivamente, si va tingendo di realtà. Il titolo di vice campione europeo è certamente importante, ma Filippo non ha intenzione di fermarsi. Il prossimo step si chiama titolo europeo nel contesto di un’avventura per la quale la famiglia s’è sentita in dovere di ringraziare il Team Dps Racing di Mauro Di Pasquale che lo segue e il coach Leandro Belluzzo per l’impegno, la passione e la competenza che ci stanno mettendo per far si che il piccolo sogno di un bimbo di due anni e mezzo in sella ad una moto possa un giorno diventare grande realtà.