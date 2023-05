Infrastrutture, Salvini: “In Sicilia in cantiere lavori per 28 miliardi di euro”

In Sicilia sono in cantiere lavori fra strade, autostrade e ferrovie del valore di 28 miliardi di euro. Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in un punto stampa a Catania. “Per me e’ una gioia, una emozione e una missione sbloccare, accelerare e finanziare tantissimi cantieri che in Italia si aspettano da anni. So che i siciliani aspettano questi interventi da tanto tempo e io domani saro’ in Senato per l’approvazione definitiva del decreto sul Ponte che e’ una parte dell’insieme – ha aggiunto Salvini -.

Il ponte da solo non avrebbe risolto nessun problema” se non fosse stato “Messina e fra Salerno e Reggio Calabria e gli investimenti che Anas sta facendo recuperando anni persi. Questo nel giro di qualche anno sara’ realta'”, ha concluso Salvini.