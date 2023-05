Incidente in campagna: bimba di sei anni finisce sotto un trattore, è grave

Tragico incidente nelle campagne di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia. Una bambina di sei anni è rimasta gravemente ferita dopo essere finita sotto un trattore. Per cause ancora tutte da stabilire, la bimba pare sia inciampata e finita sotto al trattore riportando fratture a torace, bacino e lesioni al fegato.

A causa delle gravi condizioni la piccola, che in un primo momento era stata ricoverata presso la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari.