Giro d’Italia, Evenepoel bis sul filo dei centesimi

Remco Evenepoel concede il bis e, dopo essersi imposto nella cronometro d’apertura del Giro 106 sulla Costa dei Trabocchi, fa sua anche la seconda prova contro il tempo, la Savignano sul Rubicone-Cesena (Technogym Village) Tudor ITT di 35 km, del 14 maggio, tornando a indossare la Maglia Rosa. A differenza dell’esibizione di sabato scorso i distacchi sono stati molto più esigui con ben sedici corridori capaci di chiudere entro il minuto dal Campione del Mondo, oggi partito con la maglia di Campione Nazionale a cronometro. In evidenza il duo della Ineos Grenadiers, con Geraint Thomas che ha chiuso a soli 9 centesimi dalla nuova Maglia Rosa mentre Tao Geoghegan Hart si è fermato a 2″. Tra gli uomini di classifica sono state convincenti anche le prove di Primoz Roglic (17″), Alexsandr Vlasov (30″), Joao Almeida (35″), Damiano Caruso (42″) e Lennard Kämna (51″). Abdica invece Andreas Leknessund che chiude a 1’15” scivolando al sesto posto in classifica generale. Domani primo giorno di riposo, la Corsa Rosa ripartirà martedì con la Scandiano-Viareggio.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) – 35 km in 41’24’’, alla media di 50.725 km/h

2 – Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a 1″

3 – Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) a 2″

CLASSIFICA GENERALE

1 – Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

2 – Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a 45″

3 – Primož Roglič (Jumbo-Visma) a 47″

4 – Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) a 50″

5 – João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 1’07”

Il vincitore di tappa e nuova Maglia Rosa Remco Evenepoel ha dichiarato in conferenza stampa: “E’ stata una cronometro molto diversa rispetto a quella della Costa dei Trabocchi. Volevo partire forte per mettere pressione agli altri big ma non è stata la strategia migliore da attuare. Tra il secondo e il terzo intermedio sono andato in difficoltà ma poi, dopo aver superato il centro abitato di Cesena, sono riuscito a ritrovare il ritmo dei primi km. Sono un po’ penalizzato dalle ferite, che sono più profonde di ciò che pensavamo, e ho il naso tappato quindi non sono al 100%. Le condizioni climatiche di questi ultimi giorni sono state sfavorevoli, spero che arrivi presto il caldo.”

LE MAGLIE UFFICIALI

Le Maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate da CASTELLI con tessuti riciclati prodotti da SITIP.