Famiglia porta con sé peluche con ceneri del figlio morto a 7 anni, ma lo perde. L’appello della madre: “Mi sento male, ho bisogno di lui”

Negli Stati Uniti e, precisamente, in Florida, una famiglia è andata a Disney World nel giorno del compleanno del figlio morto, Gabryel, che soffriva di un’anomalia del cromosoma 9, e in quelli successivi per onorarne la memoria. Durate la vacanza, ha portato con sé il peluche contenente le ceneri del bambino, venuto a mancare l’anno scorso a 7 anni: un elefantino di nome Bruce che apparteneva al piccolo fin dalla nascita (gli era stato dato in terapia intensiva neonatale).

Purtroppo, però, durante la vacanza, il pupazzo è stato perso. Così la mamma, Liz Atkinson, ha lanciato un accorato appello sui social, scrivendo: “Se avete trovato Bruce scrivetemi in privato. Ho bisogno di lui”. “Sono disperata, spero che questo post ‘esploda’ così da poter trovare il nostro elefante! Quindi condividete, condividete, condividete!”.

La donna pensava fosse conservato da qualche parte, ma una volta arrivata a casa ha cercato ovunque, ma non c’era. Da qui la disperazione della madre e l’appello: “Mi sento male, faccio fatica a dormire. Sono disperata. Se avete trovato Bruce o l’avete visto in giro scrivetemi in privato!!! Ho bisogno di lui”. (TG Com 24)