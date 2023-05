Fa inversione a U in autostrada e, contromano, si scontra con 2 auto; pesante il bilancio: un morto e tre feriti

Una vittima e tre feriti: è il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla A27 Mestre-Belluno nel tratto di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, compreso tra i caselli Nord e Sud della città, in direzione Venezia.

Inizialmente si pensava che un 67enne di Treviso, al volante di una Kia Sportage avesse commesso un tragico errore, imboccando contromano, non si sa come, un casello di immissione all’autostrada in senso contrario. Ma in serata la società Autostrade ha spiegato che dalle immagini delle telecamere di sorveglianza del tratto si è visto che la Kia Sportage procedeva correttamente sulla corsia per Venezia, in direzione Sud.

Ma ad un certo punto, il conducente ha rallentato, si è fermato, e ha effettuato una inversione a U sulla stessa carreggiata, trovandosi in quel modo in senso di marcia contrario. E così, dopo poco, è entrato in collisione con i due veicoli che, nonostante un tentativo estremo di frenata, non hanno potuto evitare l’impatto. Il conducente della Kia è morto. Feriti invece, in modo non grave, una donna di 52 anni e un uomo di 41 anni, che erano a bodo di una delle due auto scontratesi con il veicolo in contromano. Una famiglia, che si trovava sulla seconda auto investita, è rimasta illesa, ma sotto shock per aver visto la morte in faccia.

“La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale intervenuta sul posto – spiega la nota di Autostrade – tuttavia dalle immagini delle telecamere disponibili sul tratto è possibile evincere che la vettura, che stava procedendo correttamente in direzione Venezia, ha effettuato una conversione del senso di marcia, imboccando la carreggiata contromano”.