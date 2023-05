Evadono dagli arresti domiciliari per rubare sigarette e “Gratta e Vinci”: arrestati dai Carabinieri

Evadono dai domiciliari per rubare sigarette e gratta e vinci in un’area di servizio. I carabinieri della Compagnia di Carini (Palermo) hanno arrestato un 33enne e 30enne per evasione e furto aggravato. I due in fuga su un’auto rubata sono stati bloccati dai militari durante un servizio di controllo alla circolazione stradale sulla statale 113.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, dopo aver divelto la porta a vetri dell’esercizio commerciale utilizzando un blocco di cemento, i due hanno portato via 351 pacchi di sigarette e quattro gratta e vinci per un valore complessivo superiore ai 2000 euro.

Dopo un breve inseguimento, il 33enne e il 30enne, entrambi evasi dagli arresti domiciliari cui erano già sottoposti per lo stesso reato, sono stati bloccati e arrestati. La refurtiva è stata restituita al negoziante. L’arresto è stato convalidato dal gip che ha nuovamente disposto per entrambi i domiciliari. (Adnkronos)