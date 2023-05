Con il loro pronto intervento salvarono una bimba: la madre ha scritto una lettera per ringraziare tre Carabinieri

“Ringrazio i Carabinieri Raffaele, Clemente e Francesco, che quel giorno hanno raggiunto la scuola con estrema rapidità, quasi volando. Per me si è trattato di tre angeli che sono stati vicini alla mia bambina come se fosse figlia loro. Nella crisi epilettica la mia piccola si stava soffocando con il suo stesso vomito e la manovra fatta dal carabiniere le ha salvato la vita”.

Questo quanto scritto dalla madre di una bambina salvata lo scorso 9 maggio da tre carabinieri a Castello di Cisterna in una scuola di Marigliano (NA). Il loro intervento, in quell’occasione, fu determinante nel salvataggio di una bambina di 4 anni, in preda ad una crisi epilettica. La madre della bimba ha voluto ringraziare l’Arma con una lettera.