Caltanissetta, Lega: raccolta firme contro “l’utero in affitto”, 13 e 14 maggio

“Quando si sfrutta una mamma e se ne vende il bambino per soldi non è più una questione di destra o sinistra, ma di etica, giustizia e umanità. Per questo, è nostro dovere fermare lo squallido business miliardario dell’utero in affitto, una pratica che vogliamo diventi reato universale, perseguendo anche chi lo commette all’estero” – lo dichiara il leader della Lega, Sen. Matteo Salvini per annunciare che sabato 13 maggio e domenica 14, in occasione della Festa della Mamma, verranno raccolte le firme in più di 500 gazebo in tutta Italia per sostenere una battaglia storica della Lega, già avviata in Parlamento.

A Caltanissetta sarà possibile firmare al gazebo che sabato 13 maggio, dalle 9:30 alle 12, sarà collocato al mercatino di Via Ferdinando I. La raccolta firme continuerà domenica 14 maggio, dalle 10 alle 11:30, al Bar Platinum Cafè di Via Niscemi. “Donne e bambini non sono in vendita, la Lega è contraria alla maternità surrogata” – lo dichiara il Responsabile organizzativo regionale della Lega, Oscar Aiello, che aggiunge: “Non vogliamo che il corpo della donna, l’utero nello specifico, venga usato e sfruttato, mercificato attraverso un pagamento. Invitiamo pertanto la popolazione a venire a sostenere la nostra iniziativa RENDIAMO L’UTERO IN AFFITTO REATO UNIVERSALE venendo a firmare ai gazebo di sabato e domenica”.