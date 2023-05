Caltanissetta. Incontro promosso dallo Snalv Confsal con lavoratori Siam e Asacom per il problema delle mensilità arretrate

CALTANISSETTA. Presso i locali del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, si è tenuto, su iniziativa del segretario territoriale provinciale Snalv Confsal Manuel Bonaffini un incontro al quale hanno preso parte i lavoratori SIAM e ASACOM, prestanti la loro opera nei servizi di assistenza scolastica comunali della Provincia Nissena, a favore dei soggetti diversamente abili e già dipendenti dalla società Cooperativa Azione Sociale.

L’incontro è stato fissato dal Libero Consorzio in ordine al mancato pagamento, in favore dei predetti lavoratori, delle mensilità arretrate da loro vantate, riferite agli anni 2022 e 2023, e ciò a fronte di una richiesta articolata dallo Snalv Confsal per il pagamento diretto degli emolumenti in parola, a mezzo intervento sostitutivo ai sensi dell’articolo 30 del vigente Codice degli Appalti, da parte del Libero Consorzio.

A detto incontro, proposto, come detto, in via di urgenza, erano presenti numerosi lavoratori iscritti, convenuti per affrontare la delicata questione concernente il pagamento degli emolumenti loro non corrisposti. All’incontro in parola ha presenziato, per la parte pubblica, il Dirigente del IV Settore del Libero Consorzio il Dottore Alberto Nicolosi.

Era altresì presente il legale rappresentante della Cooperativa Azione Sociale, già datrice di lavoro, la Signora Rosa Porto. “L’incontro – ha commentato Bonaffini – è stato foriero di un aperto confronto tra la scrivente Organizzazione Sindacale, la parte datoriale ed i rappresentanti del Libero Consorzio e, nel corso dello stesso, è stata formalizzata ed accolta, la proposta di un pagamento diretto degli stipendi dei lavoratori da parte del Libero Consorzio in applicazione della vigente legislazione di comparto e quindi in forma sostitutiva.

Lo Snalv, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto con la individuazione di una modalità operativa che era, già, stata sottoposta agli Uffici del Libero Consorzio, nella seduta, vertente sulla stessa problematica, dello scorso 3 aprile, attivata con il consenso dei lavoratori rappresentati”.