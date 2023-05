Caltanissetta. Incontro formativo degli studenti dell’ITET “Rapisardi – Da Vinci” con la “Federazione Nazionale Maestri del Lavoro”

CALTANISSETTA. Si è svolto presso l’Aula Magna del “Rapisardi – Da Vinci” di Caltanissetta, diretto dalla Prof.ssa Santa Iacuzzo, un Incontro di “Testimonianza Formativa” condotto dal Consolato Provinciale dei “Maestri del Lavoro” di Caltanissetta guidato dal Console Mdl Francesco Cagnina e rivolto agli studenti delle classi 4° e 5° dell’Istituto.

Dopo le relative presentazioni fatte dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Santa Iacuzzo assieme al Prof. Lo Muto e del Console Provinciale Mdl Francesco Cagnina, l’incontro è iniziato con un Videofilmato della Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro durante la consegna delle Stelle al Merito al Quirinale, che illustra in maniera molto chiara come viene conferita l’Onorificenza della Stella al Merito da parte del Presidente della Repubblica, e quindi chi sono i Maestri del Lavoro.

Nel corso dell’incontro i relatori hanno trattato importanti e attuali temi come la cultura del lavoro, dello studio, della legalità, della sicurezza, dell’etica nel lavoro e del volontariato. In particolare, il Dott. Letterio Iachetta, responsabile informatico in diverse aziende, ha trattato il tema della Sicurezza Informatica: i “Pericoli della Rete”, le Difese Possibili, la “Sicurezza Informatica in Azienda” e gli sviluppi futuri, dando delle nozioni molto importanti e preziose per gli studenti.

Il Console Francesco Cagnina, ha trattato diversi argomenti ed in particolare si è soffermato su: “Etica del Lavoro”, “Cultura del Lavoro” e “Cultura della Sicurezza”, sviluppando per ognuno di essi l’importanza che riveste il ruolo degli studenti quando completano il loro ciclo di studi con l’inserimento nel mondo del lavoro. E’ seguita la Premiazione da parte del Consolato Provinciale di Caltanissetta, degli Studenti “Matteo Castronovo” e “Gabriele Sferrazza” accompagnati dal Prof. Calogero Infantolino, classificatosi rispettivamente 2° e 3°, alla “V Edizione delle Olimpiadi di Topografia di Sulmona (AQ) 2023”.

Infine il Console Francesco Cagnina ha concluso il seminario, ringraziando la Dirigente Scolastica Prof.ssa Santa Iacuzzo donando il Calendario “Storico del Consolato di Caltanissetta” ed il Periodico “Magistero del Lavoro”, la Coordinatrice Pcto Prof.ssa Laura Giammusso, gli altri Docenti presenti, ed il gran numero di Studenti che hanno partecipato all’incontro per l’accoglienza e l’attenzione prestata. In particolare, sottolineando l’importanza della formazione continua per il consolidamento e l’innovazione delle proprie competenze professionali, con proficue ricadute nel loro percorso formativo e culturale.

La Preside Prof.ssa Santa Iacuzzo, ha ringraziato i relatori e tutta la Delegazione dei Maestri del Lavoro presenti all’incontro: Il Console Mdl Francesco Cagnina, I Maestri Mdl Letterio Iachetta, Mdl Elio Drogo, Calogero Defraia e Mdl Michele Foderà, per la loro esperienza e l’esempio che portano i Maestri del Lavoro nelle Scuole, per la qualità dei loro interventi e per l’interesse suscitato negli studenti.