Gela, l’ex Segretario Comunale Vittorio Scalogna in visita al Comune

Gela. Piacevole incontro questa mattina in Municipio grazie alla visita di Vittorio Scalogna, Segretario Generale dal 2010 al 2014. Dirigente pubblico in quiescenza, l’ex segretario ha voluto salutare il Sindaco Terenziano di Stefano, cui ha donato il suo libro “60 e più… storie, storielle, fatti e personaggi”.Un viaggio attraverso la memoria, un mosaico di avvenimenti, personaggi e incontri significativi che hanno segnato non solo la sua vita personale ma quella di una intera nazione.