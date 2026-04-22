Ingerisce oltre 30 ovuli di eroina e finisce in ospedale, arrestato dalla Polizia a Palermo

Ha ingerito oltre 30 ovuli di eroina, finendo in ospedale. Un cittadino nigeriano è stato arrestato a Palermo dalla Polizia di Stato, intervenuta nel nosocomio dopo la segnalazione dei medici. Nei giorni scorsi lo straniero era stato trasportato d’urgenza in ospedale a causa di un malore e dopo una serie di accertamenti sanitari era emersa la natura del malessere: l’uomo aveva ingerito più di 30 ovuli di eroina, per un peso complessivo di oltre 300 grammi, destinati a essere ‘immessi’ sul mercato. I medici hanno così allertato la Polizia e sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile. Dopo le cure mediche del caso per il nigeriano è scattato l’arresto e il gip ha disposto per lui gli arresti domiciliari. (Adnkronos)