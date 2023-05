Caltanissetta. Clara Intorre debutta da protagonista al Teatro Duse di Bologna nel musical “Domenica al parco con George”

CALTANISSETTA. Debutta al Teatro Duse di Bologna il 23 giugno la giovane performer Clara Intorre nei panni della protagonista del musical ” Domenica al parco con George” che apre l’XI edizione del Summer Musical Festival di Bologna.

Clara, nata a Palermo e sancataldese d’adozione, figlia di musicisti, la madre violinista e il padre contrabbassista, ha studiato danza presso la scuola Tersicore di Caltanissetta sotto la guida del M °Olga Giliberto e canto presso l’accademia MAST79 sotto la guida del M° Mariangela Rizza .

Laureanda presso la “Bernstein School of Musical Theater and the Performing Arts” di Bologna, scuola di eccellenza nell’ambito dell’alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), diretta da Shawna Farrel, Clara ha affinato le proprie doti nelle differenti tecniche espressive e comunicative della danza, del canto e della recitazione ed è stata scelta per il ruolo di Marie in questo musical di grande successo.