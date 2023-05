Caltanissetta, cerimonia per il 24° anniversario della morte del Sindaco Michele Abbate

Questa mattina la Polizia di Stato ha partecipato alla cerimonia in occasione del 24° anniversario della tragica morte del Sindaco Michele Abbate. Il Sindaco Roberto Gambino, alla presenza del Prefetto Chiara Armenia, ha deposto una corona d’alloro in via Consultore Bentintendi, nel luogo in cui nel 2000 fu collocata una targa.

La sera del 7 maggio del 1999 Michele Abbate fu assassinato davanti all’ingresso del suo studio di medico da Antonio William Pilato che dopo l’esecuzione del delitto si diede alla fuga. Dopo pochi giorni le indagini condotte dalla squadra mobile si concentrarono sul ventiduenne disoccupato che la sera dell’omicidio si appurò avesse un appuntamento con il sindaco presso il suo studio medico.

Il giovane, incalzato dagli investigatori della Polizia di Stato otto giorni dopo confesserà l’omicidio. La sera del suo arresto centinaia di cittadini nisseni si radunarono dinanzi la questura, in attesa di conoscere l’esito delle indagini e la soluzione del cruento e clamoroso episodio criminale che scosse l’intera città.