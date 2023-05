Caltanissetta, al Russo con “La terapia del dottor Pacifico” si conclude il laboratorio teatrale

Lo spettacolo “La terapia del Dottor Pacifico”, testi e regia dei docenti Pierangelo Cigna e Chiara Distefano, è il frutto di un intenso laboratorio teatrale che ha coinvolto gli studenti dell’ IISS LUIGI RUSSO di Caltanissetta, diretto dalla professoressa Maria Rita Basta, che si sono messi in gioco a seconda delle proprie inclinazioni, che fossero queste per la recitazione, per il ballo o per il canto.

Il progetto nasce dallo scambio continuo di idee e dalla reciproca passione per il teatro dei due docenti, nel tentativo di poter coinvolgere gli alunni in un percorso di crescita personale e di gruppo, in cui poter mettere a nudo le proprie emozioni e tirare fuori le proprie risorse, convinti che in ogni studente vi sia un mondo interiore che aspetta di venir fuori se stimolato in modo opportuno, e il teatro si presta benissimo a tutto ciò.

La realizzazione del progetto è stata possibile anche grazie alla Dirigente prof.ssa Maria Rita Basta che ha reso possibile la sua realizzazione, alla prof.ssa Maria Josè Lombardo e all’alunno Mattia Giglio che hanno coordinato le coreografie, alla prof.ssa Manuela Puccia per il coordinamento grafico e agli sponsor Banca Toniolo, Edilfor e cooperativa La Roccia.

Nel mese di gennaio si è fissato un incontro con tutti gli studenti interessati e sono cominciate le selezioni. Tra abbandoni, cedimenti, difficoltà nel reperire le risorse e gli sponsor si è giunti a costituire un meraviglioso gruppo operativo di attori, ballerini e cantanti che ha saputo donare grandi soddisfazioni per l’impegno, l’ entusiasmo e la dedizione. Nello spettacolo, le diverse sfaccettature della violenza quotidiana vengono sinteticamente rappresentate dai “pazienti” che si affidano fiduciosi al Dottor Pacifico. Questi ultimi mettono in luce le varie forme di violenza che permeano la nostra realtà, come il razzismo, l’aggressività innata e la violenza familiare.

Attraverso l’empatia e l’intelligenza del Dottor Pacifico, lo spettacolo cerca di comprendere le radici di tali conflitti e di offrire una cura che sembra essere un “farmaco miracoloso”, ma che in realtà si basa su principi antichi che scopriremo solo assistendo allo spettacolo che si terrà il 31 maggio 2023 alle ore 20:00 presso il Teatro Margherita di Caltanissetta.