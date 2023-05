Basket, il giovane nisseno Francesco Curcuruto esordisce in serie C

Esordio in serie C dell’atleta nisseno Francesco Curcuruto, in forza alla Real Basket di Agrigento, società che cura il settore giovanile della blasonata squadra di serie A2, la Fortitudo di Agrigento.

Sebbene l’esordio non sia stato fortunato, Curcuruto ha mostrato in campo la sua forte grinta e le ottime capacità cestistiche.

L’atleta nisseno, si è distinto nei campionati giovanile Under 17 e Under 17 eccellenza , chiudendo la stagione rispettivamente con un terzo posto nella competizione regionale ed un ottimo secondo posto nel campionato di eccellenza.

Francesco ormai da più stagioni ad Agrigento, riesce a far convivere l’impegno sportivo con quello scolastico , frequentando con successo il secondo anno del liceo classico “R.Settimo” di Caltanissetta , studiando anche in campo per non mancare gli appuntamenti scolastici.