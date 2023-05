35enne in crociera chiede la mano alla compagna e dopo poco muore

Dopo il viaggio in crociera li aspettava l’altare.

E proprio in alto mare era arrivata la proposta di matrimonio, con tanto di “cerimonia” romantica in ginocchio e consegna dell’anello. Invece, Valentina Triolo non diventerà la moglie di Silvio Maisti, che, a 35 anni, proprio su quella nave ha avuto, la notte successiva alla promessa di nozze, un malore fatale, probabilmente un infarto.

Mancava poco all’attracco a Civitavecchia, il porto d’arrivo a fine di quel viaggio che doveva essere, per la coppia e il loro bimbo di 14 mesi, da sogno. Ora i suoi parenti, un autotrasportatore residente a Valmontone (Roma), accusano i soccorsi: “Sono arrivati in ritardo”.

Un viaggio da sogno nel mar Mediterraneo si è trasformato in tragedia. Con la coppia e il bimbo, in crociera c’erano anche alcuni famigliari, che la sera prima avevano anche assistito, emozionati e commossi, alla proposta di matrimonio andata in scena per la futura sposa. La sorpresa era sul palco di una sala della nave. Sulla terraferma, agli altri parenti, erano arrivati in diretta i video di quel romantico momento.

“I soccorsi sono stati chiamati subito – ha raccontato al sito Lanuovatribuna.org il suocero di Silvio Maisti, Carlo Triolo, – ma sono arrivati con forte ritardo, quando ormai non c’era più niente da fare