Tenta di entrare in casa della ex e di rubare auto dei Carabinieri, arrestato

Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver tentato di entrare in casa della sua ex compagna usando l’auto come ariete, e poi aver cercato di rubare l’auto di servizio, ieri intorno alle 23 a Seveso (MONZA). Ubriaco, l’uomo ha ingranato la marcia e spinto la sua vettura contro il muro di cinta della casa della donna, sperando di abbatterlo

. La richiesta di aiuto è arrivata al 112 dalla donna che, spaventata, ha spiegato ai militari cosa stava succedendo. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto il 36 enne, di Barlassina (MONZA), visibilmente ubriaco, ha cercato di opporsi al controllo e ha tentato la fuga correndo verso la gazzella, tentando ripetutamente di aprirla.

Bloccato dai militari è stato portato in caserma e, processato per direttissima a MONZA, è stato sottoposto all’obbligo di firma.